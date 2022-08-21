Германия передаст Киеву 20 ракетных установок и 2 тысячи ракет к ним. Об этом сообщили в бундесвере. Также украинским вооруженным формированиям отправят 30 пулеметов и более 1,5 тысяч артиллерийских снарядов.

Кроме того, немецкие власти пообещали увеличить поставки зенитных самоходных установок "Гепард" c 12 до 15, и бронетранспортеров М113 с 33 до 44 штук. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.