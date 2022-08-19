Путин и Макрон обсудили Украину и ЗАЭС в ходе телефонного разговора – Кремль

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Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию на Украине и ЗАЭС. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что систематические обстрелы Запорожской АЭС украинскими военнослужащими могут привести к возникновению масштабной катастрофы, которая спровоцирует радиационное заражение обширных территорий. Лидеры государств отметили важность скорейшего направления на ЗАЭС миссии МАГАТЭ, уточнили в Кремле.

Кроме того, российская сторона подтвердила готовность оказать инспекторам МАГАТЭ необходимое содействие.

В Кремле добавили, что Путин также напомнил Макрону о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста в следственный изолятор Еленовки, по которому ВСУ нанесли ракетный удар, в результате чего погибло большое количество украинских военных, находившихся там на содержании.

В ходе беседы президент РФ рассказал Макрону о реализации сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Путин обратил внимание французского лидера на препятствие экспорту. Это, по словам Путина, не позволяет решить задачи по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, уточнили в Кремле.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. В ходе беседы лидеры обсудили подготовку к саммиту G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15–16 ноября.

Также Путин сообщил Видодо о предпринимаемых Россией совместно с Турцией и Секретариатом ООН усилиях по стабилизации ситуации на рынках зерна и удобрений.