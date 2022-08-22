"Московский патруль": задержаны угонщики дорогостоящих автомобилей

В Москве полицейские по горячим следам задержали угонщиков дорогостоящих внедорожников. За одну ночь в районе Коптево пропали сразу три автомобиля. Еще одну иномарку премиум класса похитители угнали прямо с охраняемой парковки.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники использовали оборудование, предназначенное для взлома электронных охранных систем и запуска двигателя. Их добычей стали три припаркованных во дворах внедорожника общей стоимостью более 14 миллионов рублей.

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