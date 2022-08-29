Суд назначил обязательные работы охраннику, испортившему картину в "Ельцин Центре"

Фото: телеграм-кананл “Подъём”

Суд назначил обязательные работы на 180 часов охраннику Александру Васильеву, который нарисовал шариковой ручкой глаза на картине "Три фигуры" в "Ельцин Центре". Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, Васильеву назначили принудительное наблюдение у психиатра.

Адвокат охранника Алексей Бушмаков рассказал, что защита планирует подать апелляцию на решение суда. Он назвал приговор "достаточно суровым", напоминая о состоянии здоровья подсудимого.

"Я считаю, что есть основания для прекращения дела и назначения судебного штрафа", – приводит слова адвоката ТАСС.

Картину Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Третьяковской галереи повредили на выставке в арт-галерее "Ельцин Центр" в Екатеринбурге. Сообщалось, что неизвестный пририсовал глаза фигурам, изображенным на картине. После произошедшего полотно отправили в Москву для реставрации. Эксперт тогда заявил, что повреждения устранят без последствий для произведения искусства.

Позже выяснилось, что вандалом оказался охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев. По его словам, инцидент произошел в его первый рабочий день. Мужчина заявил, что нарисовать глаза фигурам, изображенным на картине, его попросили подростки.

