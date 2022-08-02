Уголовное дело о порче картины ученицы Малевича передали в суд

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В Екатеринбурге направили в суд уголовное дело о порче картины ученицы Малевича Анны Лепорской "Три фигуры". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1958 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм, то есть порча имущества в общественном месте")", – прокомментировали в пресс-службе.

Инцидент произошел на выставке в "Ельцин Центре". По данным следствия, мужчина нанес гелевой ручкой на фигуры картины "схематичное изображение глаз". Уточняется, что подобными действиями он обезобразил картину.

Ущерб, нанесенный мужчиной, оценили более чем в 250 тысяч рублей. Сумма потребуется для последующей реставрации поврежденного изображения.

Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения будет направлено мировому судье судебного участка № 2 Верх-Исетского района Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Ранее у мужчины в Москве украли полотна Кандинского, Малевича, Суетина и других авторов. Ущерб составил 14 миллионов рублей. Уточняется, что потерпевший требовал за полотна 200 тысяч долларов.