В "Ельцин Центре" оценили приговор охраннику, испортившему картину ученицы Малевича

В "Ельцин Центре" считают несчастным случаем произошедший в прошлом году инцидент с порчей картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" охранником Александром Васильевым. Об этом сообщает "Газета.ру".

Там пояснили, что мужчина имеет ментальные проблемы, поэтому его не должны были брать на работу в частное охранное предприятие. После произошедшего в "Ельцин Центре" приняли все дополнительные меры для сохранности произведений искусства.

В учреждении напомнили, что на следующий день после происшествия картину осмотрел реставратор Государственной Третьяковской галереи.

"Страховая сумма выплачена в кратчайшие сроки. К настоящему моменту картина успешно отреставрирована и уже участвует в другой выставке авангарда, ущерб, по оценкам эксперта, был устранен без последствий для произведения искусства", – добавили в "Ельцин Центре".

Ранее суд назначил Васильеву обязательные работы на 180 часов и принудительное наблюдение у психиатра. Адвокат охранника Алексей Бушмаков рассказал, что защита планирует подать апелляцию на решение суда. Он назвал приговор "достаточно суровым".

Картину Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Третьяковской галереи повредили на выставке в арт-галерее "Ельцин Центр" в Екатеринбурге. Сообщалось, что неизвестный пририсовал глаза фигурам, изображенным на картине. После произошедшего полотно отправили в Москву для реставрации. Эксперт тогда заявил, что повреждения устранят без последствий для произведения искусства.

Позже выяснилось, что вандалом оказался охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев. По его словам, инцидент произошел в его первый рабочий день. Мужчина заявил, что нарисовать глаза фигурам, изображенным на картине, его попросили подростки.

