В "Ельцин Центре" оценили приговор охраннику, испортившему картину ученицы Малевича

Фото: yeltsin.ru/Александр Мехоношин
В "Ельцин Центре" считают несчастным случаем произошедший в прошлом году инцидент с порчей картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" охранником Александром Васильевым. Об этом сообщает "Газета.ру".
Там пояснили, что мужчина имеет ментальные проблемы, поэтому его не должны были брать на работу в частное охранное предприятие. После произошедшего в "Ельцин Центре" приняли все дополнительные меры для сохранности произведений искусства.
В учреждении напомнили, что на следующий день после происшествия картину осмотрел реставратор Государственной Третьяковской галереи.
"Страховая сумма выплачена в кратчайшие сроки. К настоящему моменту картина успешно отреставрирована и уже участвует в другой выставке авангарда, ущерб, по оценкам эксперта, был устранен без последствий для произведения искусства", – добавили в "Ельцин Центре".
Ранее суд назначил Васильеву обязательные работы на 180 часов и принудительное наблюдение у психиатра. Адвокат охранника Алексей Бушмаков рассказал, что защита планирует подать апелляцию на решение суда. Он назвал приговор "достаточно суровым".
Картину Анны Лепорской "Три фигуры" из коллекции Третьяковской галереи повредили на выставке в арт-галерее "Ельцин Центр" в Екатеринбурге. Сообщалось, что неизвестный пририсовал глаза фигурам, изображенным на картине. После произошедшего полотно отправили в Москву для реставрации. Эксперт тогда заявил, что повреждения устранят без последствий для произведения искусства.
Позже выяснилось, что вандалом оказался охранник "Ельцин Центра" Александр Васильев. По его словам, инцидент произошел в его первый рабочий день. Мужчина заявил, что нарисовать глаза фигурам, изображенным на картине, его попросили подростки.
В Екатеринбурге нашли вандала, подрисовавшего глаза картине ученицы Малевича
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: