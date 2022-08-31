"Московский патруль": лишение прав грозит мужчине, зажавшему руку полицейскому

Столичные следователи попросили суд арестовать лихача, из-за которого пострадал инспектор ГИБДД.

Внедорожник Сергея Татевосяна был остановлен на одном из перекрестков Москвы за проезд на запрещающий сигнал светофора. Во время разговора с сотрудником ДПС он зажал руку полицейского в окне своего автомобиля и попытался уехать.

Уточняется, что за грубые административные нарушения мужчине грозит лишение водительских прав. При этом он получит наказание и за нападение на представителя власти.

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