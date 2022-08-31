"Московский патруль": Росгвардия проверила все школы Москвы перед началом учебного года

Перед началом нового учебного года сотрудники Росгвардии провели масштабную проверку безопасности всех учебных заведений Москвы.

Во время рейдов сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы осмотрели здания, где учатся дети. В первую очередь они обращали внимание на исправность технических средств охраны и кнопок тревожной сигнализации. Также бойцы Росгвардии провели совместные учения с сотрудниками частных охранных организаций.

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