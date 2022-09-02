Посольство РФ призвало США задуматься о последствиях контрпродуктивных инициатив по нефти

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Власти США должны одуматься и отказаться от навязывания другим странам контрпродуктивных инициатив, касающихся установления ценового потолка на российскую нефть, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

В диппредставительстве предупредили, что такие действия со стороны Соединенных Штатов грозят дальнейшим обрушением нефтяного рынка и дестабилизацией мировых энергорынков. При этом пострадают обычные потребители, указали в дипведомстве, что приведет к нарастанию социального напряжения.

"Создается до боли знакомая ситуация: коллективный Запад, одержимый целью "удушить" экономику России, вводит рестрикции, ограничивающие торговлю дешевыми и при этом качественными энергоносителями. <...> Со своей стороны хотели бы напомнить еще раз: Россия не будет продавать нефть себе в убыток", – говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Москва не будет работать на нерыночных условиях. При этом политик подчеркнул, что подобные меры со стороны Запада приведут к дестабилизации нефтяной отрасли и росту цен для американских и европейских потребителей, которые уже сегодня платят высокие цены.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что введение потолка цен на российскую нефть ограничит доходы Москвы от энергоресурсов и приведет к снижению общемировых цен.

В июле Владимир Путин предупреждал, что при введении ограничений на поставки нефти из России цены на топливо взлетят "до небес". По словам президента РФ, в этом случае западные страны наступят "на те же самые грабли", что и с поставками российского газа.

