Белый дом оценил последствия установления ценового потолка на российскую нефть

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала установление ценового потолка залогом снижения мировых цен на нефть. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, США уверены, что "ценовой потолок" на российскую нефть не только ограничит доходы России от экспорта энергоресурсов, но и приведет к снижению общемировых цен.
"Мы рассчитываем, что реализация такой меры позволит не только снизить доходы от продажи нефти, но также снизить общемировые цены", – заявила Жан-Пьер.
Ранее в министерстве финансов США заявили, что потолок цен на российскую нефть будет введен к декабрю 2022 года, поскольку к этому сроку должен начать действовать запрет Евросоюза на страхование танкеров с нефтью из России.
До этого Владимир Путин предупредил, что при введении ограничений на поставки нефти из России цены на топливо взлетят "до небес". По словам президента РФ, в этом случае западные страны наступят "на те же самые грабли", что и с поставками российского газа.
Страны G7 планируют установить предельные цены на нефть из России
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