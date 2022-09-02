Береговая охрана Турции сообщила о восстановлении движения судов в Босфорском проливе

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Движение судов в Босфорском проливе восстановлено после инцидента с судном, на борту которого было украинское зерно. Об этом сообщила береговая охрана Турции.

"Пролив открыт для движения судов", – говорится в сообщении службы в Twitter.

Движение по Босфорскому проливу было перекрыто после того, как 173-метровый сухогруз Lady Zehma сел на мель в 40 километрах от берега. К месту происшествия было направлено несколько спасательных буксиров.

Позднее судно отбуксировали в направлении района Ахыркап. Там его будут ремонтировать. По данным береговой охраны Турции, причиной инцидента стал отказ руля.

Накануне танкер Affinity V под флагом Сингапура сель на мель в Суэцком канале. Судно направлялось из Португалии в Саудовскую Аравию. Из-за инцидента навигация в водной артерии была временно остановлена.

Ранее сообщалось, что 124-метровый танкер Oriental Nadeshiko с девятью тоннами опасного груза сел на мель в устье Эльбы. ЧП произошло у города Куксхафен в Нижней Саксонии. Никто из 22 членов экипажа не пострадал.

Причиной аварии стала техническая неисправность судна. Oriental Nadeshiko шел под флагом Панамы из района Штаде в испанскую Таррагону. Танкер вес гидравлическую жидкость, консерванты и растворители.