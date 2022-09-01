Прервавший навигацию в Суэцком канале танкер сняли с мели

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Танкер под флагом Сингапура сняли с мели в Суэцком канале. Навигация восстановлена. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации водной артерии сообщает телеканал Al Arabia.

Там уточнили, что речь идет о судне Affinity V, на борту которого находилась нефть. Отмечается, что танкер направлялся из Португалии в Саудовскую Аравию.

В марте прошлого года один из крупнейших контейнеровозов Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Судно сбилось с курса из-за сильного ветра и песчаной бури. Операция по снятию контейнеровоза с мели завершилась лишь 29 марта.

Ранее сообщалось, что в Суэцком канале было затруднено движение из-за технических неполадок на двух суднах. Танкеры Rumford и Minerva Nike остановились для устранения проблем на борту, что временно осложнило навигацию.