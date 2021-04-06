Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала – СМИ

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Во вторник, 6 апреля, два судна при движении по Суэцкому каналу столкнулись с проблемами, что вызвало затруднение в движении по водной артерии. Об этом говорится в сообщении портала Marine Traffic в Twitter.

Как уточняется, на судне Rumford произошли технические неполадки, из-за чего оно остановилось. Вскоре танкер продолжил движение, однако инцидент все равно вызвал задержку движения.

"Еще одно судно Minerva Nike также, по всей видимости, остановилось в Суэцком канале, создав задержку движения", – говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник, судно Minerva Nike уже на ходу, а движение по каналу восстановят в течение 30 минут.

24 марта один из крупнейших контейнеровозов Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. По предварительным оценкам, судно сбилось с курса из-за сильного ветра и песчаной бури.

Операция по снятию контейнеровоза с мели завершилась лишь 29 марта. Судно удалось сдвинуть благодаря работам по углублению дна.