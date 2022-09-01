Навигация в Суэцком канале приостановлена из-за севшего на мель танкера – СМИ

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В Суэцком канале приостановлена навигация из-за севшего на мель танкера под флагом Сингапура. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Youm7 .

"Нефтяной танкер <...> сел на мель в Суэцком канале, что привело к приостановке судоходства в пределах провинции Суэц", – говорится в сообщении.

По информации издания, речь идет о танкере грузоподъемностью 64 тысячи тонн и длиной 252 метра.

В марте прошлого года один из крупнейших контейнеровозов Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. Судно сбилось с курса из-за сильного ветра и песчаной бури. Операция по снятию контейнеровоза с мели завершилась лишь 29 марта. Судно удалось сдвинуть благодаря работам по углублению дна.

Ранее сообщалось, что в Суэцком канале было затруднено движение из-за технических неполадок на двух суднах. Танкеры Rumford и Minerva Nike остановились для устранения проблем на борту, что временно осложнило навигацию.