Судно с украинским зерном сняли с мели в Босфорском проливе

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Фото: AP Photo/Emrah Gurel
Судно с украинским зерном, застрявшее в Босфорском проливе, сняли с мели. Об этом сообщает издание NTV.
"Корабль сел на мель в 40 метрах от берега. После аварии, вызвавшей большую панику, <...> к кораблю привязали веревку и началась буксировка", – говорится в публикации.
Отмечается, что 173-метровый сухогруз Lady Zehma отбуксировали в направлении района Ахыркапы, где его будут ремонтировать.
По данным береговой охраны Турции, причиной инцидента с судном Lady Zehma стал отказ руля. Из-за этого движение по Босфорскому проливу было перекрыто. К месту происшествия направляли несколько спасательных буксиров.
Ранее сообщалось, что танкер Affinity V под флагом Сингапура сель на мель в Суэцком канале. Судно направлялось из Португалии в Саудовскую Аравию. Из-за инцидента навигация в водной артерии была временно остановлена.
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