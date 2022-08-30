"Московский патруль": квартира москвички ушла с молотка из-за непогашенного кредита

Квартира москвички Ирины Литвиновой ушла с молотка из-за непогашенного кредита, который несколько лет назад оформлял ее супруг.

Уточняется, что женщина была поручителем. Однако теперь у ее жилья появился новый владелец, а приставы просят прежнюю хозяйку освободить помещение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

