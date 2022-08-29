"Московский патруль": полицейские спасли жизнь ребенку, потерявшему сознание

Сотрудники столичной полиции спасли жизнь годовалому ребенку. Во время патрулирования на севере Москвы к сержантам Салавату Камалетдинову и Евгению Маленкину обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что у его сына резко поднялась температура, и малыш потерял сознание.

Полицейские доставили мальчика в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. По словам медиков, сотрудники патрульно-постовой службы вовремя доставили маленького пациента, так как на счету была каждая минута. В настоящее время с ребенком все в порядке.

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