"Московский патруль": уголовное дело возбудили после драки между двумя мужчинами

В Москве полицейские задержали мужчину, который избил прохожего. Последний потерял сознание и упал.

На допросе подозреваемый заявил, что не был знаком с оппонентом, а драка произошла между ними внезапно.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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