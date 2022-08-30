"Московский патруль": столичные полицейские задержали наркокурьера

Столичные полицейские задержали наркокурьера. Молодого человека поймали с поличным. При этом, вместо молчания, он добродушно рассказал оперативникам о своей нелегальной деятельности.

По данным следствия, задержанный должен был оставить один из пакетиков с запрещенными веществами в подъезде жилого дома на востоке Москвы. Однако этого сделать он не успел, о чем с улыбкой заявил полицейским на допросе. Во время обыска у него изъяли больше 80 свертков с белым порошком.

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