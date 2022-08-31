"Московский патруль": главный свидетель нападения на "колбасного короля" дал показания

Главная свидетельница убийства "колбасного короля" Владимира Маругова гражданская супруга бизнесмена Сабина Газиева дала показания в Московском областном суде, где в настоящее время слушается данное дело.



Уточняется, что киллер выпустил в жертву стрелу из арбалета. Позднее по подозрению в дерзкой расправе задержали Александра Мавриди и Пашу Ахмедова. Основной версией убийтсва стала жажда наживы.

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