Вертолет МЧС не смог сесть на вулкане Ключевская Сопка из-за непогоды

На Камчатке вертолет со спасателями из-за непогоды не смог сесть на вулкане Ключевская Сопка. Пилотам приземлиться помешали снег и шквалистый ветер.

Ранее на вулкан выдвинулись 12 человек, шесть из них погибли. Остальные ждут помощи на высоте в несколько тысяч метров. У одного сломана нога.

Как выяснилось позднее, в составе группы есть москвичи. Восхождение организовала компания из Новосибирска. Связь с лагерем есть только по спутниковому телефону.

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