Кинолог Голубев: собаки находят в сугробах различные слои запахов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Собаки зарываются носом в снег, так как пытаются отыскать в сугробах множество различных запахов, сообщает "Радио 1" со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

Он отметил, что занятия ноузворком (поисковой работой для собак, основанной на использовании нюха. – Прим. ред.) в зимний период считаются более сложным уровнем.

"В холодное время года мир запахов для собак действительно меняется. И дело не только в новых сезонных ароматах, а в самом принципе, по которому снег влияет на уникальное обоняние собак", – пояснил специалист.

Кинолог уточнил, что низкие температуры буквально "замораживают" молекулы запаха, препятствуя их свободному распространению. Это приводит к двум последствиям: с одной стороны, снег надолго сохраняет свежесть следа, с другой – чтобы его обнаружить, собаке приходится приложить усилия, иногда прямо погружая нос в снег. Летом тот же запах животное учуяло бы гораздо быстрее.

После нескольких снегопадов образуются своеобразные слои. Питомец может действовать как археолог, раскапывая более "древние" пласты. Поверхностный слой становится источником актуальной информации, а более старый хранит следы вчерашних событий. В теплое время года все устроено иначе: информация "хранится" совсем недолго.

Благодаря зимним запахам питомец может узнать о самых разных происшествиях. Например, о том, что утром там прошли собаки из соседнего двора, вчера на этом же месте запускали фейерверки, а где-то рядом пробегала мышь. При этом все это смешивается с ароматами шишек, хвои – в зависимости от местности.

Эксперт подчеркнул, что запахи могут быть и опасными, особенно в городской среде. Снег способен сохранять следы антифриза, реагентов с обуви прохожих. Поэтому следует разрешать питомцу исследовать запахи в парке или сквере, где лежит чистый снег. Идеальный вариант – загородный участок.

"Зимой также можно заниматься ноузворком: попробуйте закопать под снегом сушеные мясные лакомства или спрятать их в снежные куличики – а затем дать собаке возможность отыскать угощение. Это отличное упражнение, которое стимулирует когнитивные навыки", – предложил кинолог.

Ранее Голубев рассказал, как выявить переохлаждение у питомца. По его словам, оно не всегда проявляется сразу. Хозяевам стоит обращать внимание на тревожные сигналы, такие как вялость, замедленное дыхание, дрожь и изменение цвета слизистых, которые часто списывают на стресс и неудобную одежду.