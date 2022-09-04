В составе группы туристов, попавших в ЧС на Камчатке, могут быть москвичи

В составе группы туристов, совершавших восхождение на Ключевскую Сопку на Камчатке могут быть в том числе и москвичи. Такую информацию дают телеграмм-каналы со ссылкой на источники.

Стали известны и обстоятельства произошедшего на склонах вулкана. По предварительным данным, группа шла в связках по три человека. На высоте более 4 тысяч метров один из туристов не удержался и рухнул вниз, потащив за собой ещё двоих. Почти сразу сорвалась и вторая связка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.