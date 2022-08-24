Автомобиль врезался в стоящие после ДТП машины на МКАД

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

Автомобиль врезался в две стоящие после ДТП машины на внешней стороне МКАД перед Новоегорьевским шоссе в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Уточняется, что движение в сторону Новоегорьевского шоссе существенно затруднено. Движение осуществляется по трем полосам из пяти.

На месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на Смоленской площади у дома 1. По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

