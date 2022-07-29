Автомобили столкнулись лоб в лоб на Дубнинской улице

Серьезная авария произошла на Дубнинской улице. Там автомобили столкнулись лоб в лоб. Одна машина очень сильно повреждена.

Кадры прислали очевидцы. Информации о пострадавших пока не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.