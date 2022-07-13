Синоптики зафиксировали учащение ураганов в столице за последние несколько лет

Последние несколько лет в Москву зачастили ураганы. Это фиксируют синоптики. Недавний штормовой ветер унес жизни двоих человек, пострадали десятки жителей, повалены сотни деревьев. Теперь стихия настигла Санкт-Петербург и Сочи.

Связано ли это с климатическими изменениями? И почему европейские синоптики отказываются делиться данными своих спутников с Россией? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.