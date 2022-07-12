Россиянин, у которого нашли оспу обезьян, приехал из Португалии. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Мужчина и все люди, которые контактировали с ним, находятся под наблюдением врачей. Заболевание проходит у него в легкой форме, подчеркнули в Минздраве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.