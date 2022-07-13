Самые высокие качели в Европе появятся в Москве

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве на крышах 180-метрового комплекса небоскребов, строящегося на Кутузовском проспекте, установят качели, которые станут самыми высотными в Европе. Об этом сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе девелопера проекта "Аеон Девелопмент".

По словам представителя компании, площадь каждой крыши – около 550 "квадратов". Многослойные стеклянные ограждения высотой в четыре метра будут гарантировать посетителям полную безопасность.

Ранее сообщалось, что пляжная зона отдыха появится на крышах жилых корпусов ЖК "River Park Towers Кутузовский". Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что пляжную зону с джакузи, лежаками, душевыми комнатами и санузлами оборудуют на высоте 180 метров. Территория займет сразу пять крыш.

Она отметила, что для каждой площадки разработали комплексный проект озеленения. Пятова добавила, что растения там подобраны таким образом, чтобы крыши оставались декоративными круглый год.

ЖК "River Park Towers Кутузовский" возводят на берегу Москвы-реки. В состав комплекса входят пять корпусов высотой 45–46 этажей. В ЖК также разместят торговую галерею с фермерскими лавками, ресторанами, фитнес-клубом и другими сервисами.

До этого Сергей Собянин объявил, что летом 2022 года в Москве запланировано благоустройство крупных парков и природных территорий столицы. По его словам, благоустройство в "Парке Яуза" позволит создать одно из лучших мест Москвы. Глава столицы напомнил, что за последние годы в городе было уделено немало внимания благоустройству заброшенных территорий.

