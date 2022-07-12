В ВОЗ исключили возможность передачи оспы обезьян через пищу

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Вирус оспы обезьян не может передаваться через пищу, заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Нет абсолютно никаких доказательств того, что обычное потребление нормальной пищи, посещение супермаркета, покупка продуктов питания каким-либо образом связаны с риском заражения оспой обезьян", – цитирует Райана РИА Новости.

Эксперт сообщил, что больше всего заражений произошло через половой контакт. По его словам, специалисты ВОЗ планируют изучить все способы передачи инфекции.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована. Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.