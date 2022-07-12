В России достаточно запасов лекарств и вакцин против оспы – Минпромторг

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Если в России произойдет вспышка оспы обезьян, запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты хватит, чтобы обеспечить население всем необходимым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Кроме того, ведомство вместе с Роспотребнадзором сейчас прорабатывает возможность масштабирования технологии производства вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована.

Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.