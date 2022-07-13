МВФ ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 и 2023 годы

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Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что избежать рецессии в США будет "все сложнее". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на доклад МВФ.

В опубликованном накануне докладе МВФ снизил прогноз роста экономики США на 2022 год до 2,3% с 2,9%, который приводился в конце июня, а прогноз роста реального ВВП на 2023 год - до 1,0% с 1,7%.

В МВФ подчеркнули, что приоритетом политики теперь должно быть быстрое замедление роста заработной платы и цен, не ускоряя процессы, которые ведут к рецессии.

Ранее в МВФ заявили, что текущая экономическая ситуация в мире является, возможно, наиболее тяжелой с середины XX века. В числе причин сложившейся ситуации специалисты выделяют пандемию коронавируса, кризис на Украине, а также угрозу изменения климата.

Чтобы решить проблему, в МВФ предлагают странам модернизировать трансграничные платежи, ослабить торговые ограничения – это позволит снизить цены на продукты, частично устранить дефицит товаров. Кроме того, в организации настаивают на пересмотре процедур и сроков для стран с высокой задолженностью.

До этого помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что к концу текущего года мир ждет глобальный голод. При этом, по его словам, Россия начала готовиться к нему еще в конце 2021 года. Основной причиной, способной привести к нехватке продовольствия, чиновник назвал рост стоимости пшеницы на мировом рыке, который обусловлен безответственной монетарной политикой США.

