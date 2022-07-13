Циклон "Зельда" обрушился на Санкт-Петербург

На Санкт-Петербург обрушился мощный циклон "Зельда". В городе шел дождь, сверкала гроза и был ураганный ветер. Городские власти даже закрыли все парки и сады.

Посетители небоскреба "Лахта Центр" показали видео, как приближается стихия. По некоторой информации, в бизнес-комплексе на время даже отключилось электричество из-за удара молнии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.