Депутаты Нацсобрания Франции отклонили резолюцию о недоверии правительству

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Депутаты Национального собрания Франции отклонили резолюцию о недоверии правительству во главе с премьер-министром Элизабет Борн. Об этом рассказала спикер нижней палаты парламента Яэль Брон-Пиве.

По ее словам, за резолюцию проголосовали 146 из 577 депутатов.

"Таким образом, необходимое большинство для принятия документа не получено", – приводит слова Брон-Пиве ТАСС.

Проект резолюции внесли от имени "Нового народного экологического и социального союза" из-за отказа премьер-министра провести голосование в палате после формирования нового состава правительства и представления его программы.

Ранее сообщалось, что депутат президентского блока "Вместе" Яэль Брон-Пиве стала первой женщиной, избранной спикером Национального собрания Франции.

Между тем коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе" лидировала во втором туре выборов в парламент с 38,57% голосов. Таким образом, коалиция Макрона получила 245 мест, а "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона – 131 место. "Национальное собрание" и "Республиканцы" получили 89 и 61 место соответственно.

