Спикером Нацсобрания Франции впервые стала женщина – СМИ

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Фото: AP Photo/Michel Euler
Депутат президентского блока "Вместе" Яэль Брон-Пиве избрана спикером Национального собрания Франции. Об этом сообщает телеканал BFM.
Она стала первой женщиной, занявшей этот пост в истории Франции.
Ранее сообщалось, что коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе" лидирует во втором туре выборов в парламент с 38,57% голосов. Таким образом, коалиция Макрона получает 245 мест, а "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона – 131 место. "Национальное собрание" и "Республиканцы" получают 89 и 61 место соответственно.
В конце апреля во Франции состоялись выборы президента. Победу в решающем туре одержал действующий лидер Эммануэль Макрон, набрав 58,55% голосов, в то время как его оппонент Марин Ле Пен получила 41,45%. Явка превысила 63% – это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году.
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