Партия Макрона изменит название на "Возрождение"

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Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" изменит название на "Возрождение", сообщил генеральный делегат партии Станислас Герини.

"Мы инициируем изменение существа и названия", – приводит его слова телеканал BFMTV.

Макрон в решающем туре президентских выборов набрал 58,55% голосов, в то время как его оппонент Марин Ле Пен получила 41,45%. По данным МВД Франции, явка превысила 63% – это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году.

Ле Пен признала поражение, но при этом отметила успех кампании. Макрон, в свою очередь, пообещал полностью обновить партию президентского большинства.

