Коалиция Макрона лидирует на выборах в парламент после окончания обработки голосов – МВД

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Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе" лидирует во втором туре выборов в парламент с 38,57% голосов. В свою очередь, "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона получает 31,6%, сообщает МВД страны после завершения обработки голосов.

В частности, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" получает 17,3% голосов, а партия Республиканцы - 6,98%.

Таким образом, коалиция Макрона получает 245 мест в Национальном собрании, а Nupes – 131 место. Национальное собрание и Республиканцы получают 89 и 61 место соответственно.

Ранее сообщалось, что коалиция президента Франции Эммунуэля Макрона "Вместе" победила в первом туре парламентских выборов, набрав 25,71% голосов после обработки 100% бюллетеней. "Новый народный экологический и социальный союз" Жана-Люка Меланшона отстал от коалиции французского лидера на 0,1%, набрав 25,61%. Партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняла третье место с результатом 18,9% голосов.

В конце апреля во Франции состоялись выборы президента. Победу в решающем туре одержал действующий лидер Эммануэль Макрон, набрав 58,55% голосов, в то время как его оппонент Марин Ле Пен получила 41,45%. Явка превысила 63% – это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году.