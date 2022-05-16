Макрон назначил Элизабет Борн новым премьер-министром Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Элизабет Борн на должность главы правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Президент республики Эммануэль Макрон назначил Элизабет Борн на пост премьер-министра и поручил ей сформировать новое правительство", – говорится в документе.

Ранее 16 мая стало известно, что французский лидер принял отставку теперь уже бывшего премьер-министра страны Жана Кастекса. Позже в СМИ появился слух, что правительство может возглавить министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн.

До этого, 7 мая, в Елисейском дворце в Париже прошла церемония инаугурации президента Франции Эммануэля Макрона, победившего в президентских выборах 24 апреля.

