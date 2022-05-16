Элизабет Борн может стать новым премьером Франции – СМИ

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Новым премьер-министром Франции может быть назначена Элизабет Борн, сообщает телеканал BFM.

Являвшаяся ранее главой министерства труда, занятости и интеграции Франции, Элизабет Борн может стать второй женщиной в истории страны, занявшей должность премьер-министра.

Ранее в Елисейском дворце сообщили об отставке премьер-министра Франции Жана Кастекса.

Уточняется, что президент страны Эммануэль Макрон принял отставку премьера.

