В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Макрона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоялся 3 мая. В начале беседы российский лидер вновь поздравил коллегу с победой на недавних президентских выборах и переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе диалога главы РФ и Франции продолжили обмен мнениями по ситуации на Украине.

"Президент России информировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами на заводе "Азовсталь" гражданских лиц в соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече Владимира Путина с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем 26 апреля", – говорится в сообщении Кремля.

Также в рамках беседы российский лидер обратил внимание на то, что страны, входящие в состав Евросоюза, продолжают игнорировать преступления украинских силовиков, включая массированные обстрелы городов и населенных пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители.

Путин подчеркнул, что Запад мог бы поспособствовать прекращению этих преступных действий, повлияв на киевские власти, а также прекратив поставки оружия на Украину.

Кроме того, президент России озвучил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинской стороной. Он указал на то, что Москва по-прежнему открыта к диалогу, несмотря на то, что Киев демонстрирует непоследовательность и неготовность к серьезной работе.

В свою очередь, французский лидер высказал обеспокоенность проблемой обеспечения продовольственной безопасности, возникшей в последнее время. В ответ Владимир Путин напомнил, что ситуация осложнилась из-за санкционных мер Запада. Российский лидер добавил, что беспрепятственное функционирование глобальной логистической и транспортной инфраструктуры должно быть безусловным приоритетом.

По итогам разговора главы России и Франции договорили о продолжении контактов на различных уровнях.

О том, что Путин и Макрон провели первый с конца марта телефонный разговор ранее сообщали СМИ. Отмечалось, что беседа двух лидеров продлилась чуть больше двух часов.

Последний раз главы двух государств общались 29 марта. Тогда они коснулись российско-украинских переговоров в Стамбуле, а также вопроса оплаты поставок газа из РФ в рублях. После провокации в украинской Буче в начале апреля Путин и Макрон не созванивались.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.