В Елисейском дворце сообщили об отставке премьер-министра Франции Жана Кастекса

16 мая, 18:11
Фото: ТАСС/POOL/EPA/Ludovic Marin
Премьер-министр Франции Жан Кастекс уходит в отставку, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Уточняется, что президент страны Эммануэль Макрон принял отставку премьера.
"Жан Кастекс подал просьбу об отставке правительства президенту республики, который ее принял. До назначения нового правительства Кастекс и министры будут временно исполнять свои обязанности", – говорится в заявлении.
Ранее в Елисейском дворце в Париже прошла церемония инаугурации президента Франции Эммануэля Макрона, победившего в президентских выборах 24 апреля.
Председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус объявил официальные результаты голосования и подтвердил новый мандат президента. Также он объявил Макрона Великим магистром ордена Почетного легиона, после чего главе государства преподнесли золотую цепь ордена.
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