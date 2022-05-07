В Париже состоялась инаугурация президента Франции

Фото: AP Photo/Gonzalo Fuentes/Pool

В Елисейском дворце в Париже прошла церемония инаугурации президента Франции Эмманюэля Макрона, победившего в президентских выборах 24 апреля.

Председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус объявил официальные результаты голосования и подтвердил новый мандат президента. Также он объявил Макрона Великим магистром ордена Почетного легиона, после чего главе государства преподнесли золотую цепь ордена.

Второй мандат Макрона начинается 14 мая. Инаугурационная речь президента Франции прошла под повторявшийся им лозунг "Действовать!".

"Я обязан французскому народу за оказанное мне доверие. Это всегда хрупкое доверие, подвергающееся сомнению каждое утро, является основой нашего режима свободы. Каждый новый день мандата у меня будет только один ориентир: служить. Служить нашей стране, служить нашим согражданам, служить нашим детям и нашей молодежи, о которых я сейчас думаю и которым поклялся завещать более пригодную для жизни планету и более жизнеспособную и сильную Францию", – заявил президент.

Макрон в решающем туре президентских выборов набрал 58,55% голосов, в то время как его оппонент Марин Ле Пен получила 41,45%. По данным МВД Франции, явка превысила 63% – это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году.

Ле Пен признала поражение, но при этом отметила успех кампании. Макрон, в свою очередь, пообещал полностью обновить партию президентского большинства.

