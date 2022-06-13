Коалиция Макрона побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции

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Коалиция президента Франции Эммунуэля Макрона "Вместе" побеждает в первом туре парламентских выборов, набрав 25,71% голосов после обработки 100% бюллетеней.

"Новый народный экологический и социальный союз" Жана-Люка Меланшона отстал от коалиции французского лидера на 0,1%, набрав 25,61%. Партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняла третье место с результатом 18,9% голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте МВД Франции.

Для выхода во второй тур, который состоится 19 июня, объединение должно было набрать не менее 12,5% голосов избирателей, зарегистрированных в своем округе. Для победы во втором туре, по итогам которого будут избраны 577 депутатов нижней палаты французского парламента, достаточно набрать простое большинство.

В конце апреля во Франции состоялись выборы президента. Победу в решающем туре одержал действующий лидер Эммануэль Макрон, набрав 58,55% голосов, в то время как его оппонент Марин Ле Пен получила 41,45%. Явка превысила 63% – это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году.