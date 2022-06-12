Коалиция NUPES получила большинство голосов на парламентских выборах во Франции – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кандидаты от коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) Франции получили большинство голосов в первом туре парламентских выборов в стране, сообщает телеканал со ссылкой на прогноз социологической службы Elabe после завершения голосования.

По данным телеканала, у кандидатов от коалиции 26,2% голосов, в то время как представители правящей коалиции "Вместе!" получили 25,8% голосов.

При этом за правящей коалицией останется большинство мест во французском парламенте.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон в решающем туре президентских выборов набрал 58,55% голосов, в то время как его оппонент Марин Ле Пен получила 41,45%. По данным МВД Франции, явка превысила 63% – это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году.

Ле Пен признала поражение, но при этом отметила успех кампании. Макрон, в свою очередь, пообещал полностью обновить партию президентского большинства.

