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Политика

12 июня, 21:47

Коалиция NUPES получила большинство голосов на парламентских выборах во Франции – СМИ

политиказа рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кандидаты от коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) Франции получили большинство голосов в первом туре парламентских выборов в стране, сообщает телеканал со ссылкой на прогноз социологической службы Elabe после завершения голосования.

По данным телеканала, у кандидатов от коалиции 26,2% голосов, в то время как представители правящей коалиции "Вместе!" получили 25,8% голосов.

При этом за правящей коалицией останется большинство мест во французском парламенте.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон в решающем туре президентских выборов набрал 58,55% голосов, в то время как его оппонент Марин Ле Пен получила 41,45%. По данным МВД Франции, явка превысила 63% – это меньше, чем было на предыдущих выборах в 2017 году.

Ле Пен признала поражение, но при этом отметила успех кампании. Макрон, в свою очередь, пообещал полностью обновить партию президентского большинства.

Новости мира: Макрон победил во II туре президентских выборов во Франции

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