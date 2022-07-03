В МИД РФ прокомментировали публикацию телефонного разговора Путина и Макрона

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Обнародовав телефонный разговор президентов России и Франции, Елисейский дворец нарушил норму о конфиденциальности переговоров. Об этом заявила Мария Захарова в ходе передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, <...> весь разговор записывала журналистская камера с журналистами. <...> Это пример того, что именно так они понимают слово "дипломатия", – сказала официальный представитель МИД РФ.

Отрывок с записью разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона был продемонстрирован в рамках документального фильма французского режиссера Ги Лагаша, в котором рассказывается о шагах президента Франции по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Захарова назвала политическим шоу визит канцлера Германии, президента Франции и премьер-министра Италии на Украину. По ее словам, все это было сделано на камеры и является частью внутриполитической повестки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

