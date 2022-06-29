Во Франции назвали страны, которые ругают Запад за санкции против России

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Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад санкции против России, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире, написал обозреватель Николя Баверез в статье для французского журнала Point.

По словам автора, Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть. В свою очередь Нью-Дели и Джакарта приостановили экспорт некоторых категорий товаров для обеспечения продовольствием своего населения.

"Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран", – написал обозреватель.

Ранее в немецком издании Die Welt заявили, что западная стратегия, направленная на изоляцию России и ее президента Владимира Путина, не работает. Авторы материала отметили, что за пределами США и Евросоюза кампанию против РФ поддержали Канада, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.

В свою очередь, как пишет издание, Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка поддержали Россию, так как приобретают у нее удобрения, энергоносители или оружие. Кроме того, в материале поясняется, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заявили о нейтралитете и почти не увеличивают добычу нефти.

Также американские обозреватели Лара Джейкс и Эдвард Вонг заявили, что большинство стран Азии, Южной Америки и Африки сопротивляются призывам США присоединиться к коалиции против России.

В своей статье для The New York Times они отметили, что в настоящее время президент Соединенных Штатов Джо Байден настойчиво пытается уговорить нейтральные страны, включая государства Персидского залива, Индию, Бразилию и Израиль, ввести санкции против Москвы и предоставить военную помощь Украине. В статье также указывается, что попытки Вашингтона расширить коалицию против РФ осудил Пекин.