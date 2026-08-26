Три человека пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое мирных жителей пострадали в результате атак украинских дронов по территории Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В поселке Прохоровка два беспилотника сдетонировали на территории местного предприятия. Двоих мужчин со множественными осколочными ранениями доставили в городскую больницу Белгорода. На месте атаки также повреждены два грузовых автомобиля.

В районе села Погореловка Корочанского округа дрон атаковал грузовую машину – в результате пострадал мужчина. Ему оказали медпомощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался.

Ранее два человека погибли и еще двое пострадали в результате падения обломков беспилотника на железнодорожную станцию Афипская в Краснодарском крае. Кроме того, в поселке Афипский было повреждено не менее 10 частных домов, в одном из них начался пожар.

Между тем в Ростовской области приостановил работу новошахтинский нефтезавод после полученных повреждений в результате атаки ВСУ. Всего в Каменске-Шахтинском после атаки вражеских дронов повреждены 33 частных дома, 5 нежилых помещений и 4 автомобиля.