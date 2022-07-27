"Газпром" снизит поставки по "Северному потоку" до 20% мощности

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Поставки российского газа по "Северному потоку" с 07:00 по московскому времени 27 июля упадут до 20% от максимальной мощности трубопровода из-за остановки работы еще одной турбины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что поставки составят не более 33 миллионов кубометров ежесуточно при плановом объеме в 167 миллионов.

В середине июня "Газпром" объявил о сокращении суточного объема поставок по "Северному потоку" более чем в полтора раза. В компании объяснили это задержкой Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.

Накануне стало известно, что Siemens Energy передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для "Северного потока" до конца 2024 года. В этот же день российская компания объявила об остановке эксплуатации еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" из-за завершения срока межремонтной наработки до капремонта.

В результате с 27 июня средняя суточная производительность станции составит до 33 миллионов кубометров газа.

