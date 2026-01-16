Форма поиска по сайту

16 января, 11:35

Транспорт

Свыше 3,3 млн поездок совершено на новых пригородных маршрутах столичного транспорта

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Более 3,3 миллиона поездок было совершено на новых пригородных маршрутах московского транспорта, связывающих столицу с Подмосковьем, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По соглашению между правительствами Москвы и Московской области в 2025 году в систему московского транспорта было включено 25 действующих пригородных маршрутов, которые обслуживают северо-западное, северное и западное направления. Эти маршруты соединили Москву с такими городскими округами Подмосковья, как Химки, Одинцовский и Красногорск.

На маршрутах задействовано около 200 современных автобусов российского производства различных классов. Транспортные средства полностью соответствуют стандартам московского транспорта: они низкопольные, оборудованы системой климат-контроля, приспособлены для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, велосипедов и детских колясок. В салонах имеются USB-разъемы для зарядки устройств и медиапанели для информирования пассажиров.

"В прошлом году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина вместе с правительством Московской области мы начали интеграцию сети пригородных автобусов в систему московского транспорта", – цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Вице-мэр добавил, что в 2026 году планируется открыть еще около 50 новых маршрутов. Для этого была осуществлена масштабная закупка новой техники, которая будет работать как на новых, так и на уже действующих с 2025 года направлениях.

До 2028 года в систему московского транспорта планируется интегрировать не менее 30% от текущего количества пригородных маршрутов наземного общественного транспорта.

Ранее Собянин дал старт строительству двухпутного тоннеля диаметром 10 метров на перегоне от будущей станции "Серебряный Бор" до станции "Строгино" Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. По его словам, вся линия должна быть построена до Рублево-Архангельского в 2027 году.

