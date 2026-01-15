Форма поиска по сайту

15 января, 12:12

Мэр Москвы

Собянин объявил о начале проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин дал старт строительству двухпутного тоннеля диаметром 10 метров на перегоне от будущей станции "Серебряный Бор" до станции "Строгино" Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена.

"Проходим почти 2 километра под водой – под Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном. Здесь, в Серебряном бору, заходим большим щитом, "подныриваем" на глубину 44 метра и дальше, больше чем через 3 километра, выходим уже в Строгине", – отметил мэр.

По его словам, участок является сложным, но технология отработана. В целом вся линия должна быть построена до Рублево-Архангельского в 2027 году. Собянин также подчеркнул, что первая очередь уже будет запущена в этом году.

"Все идет по плану, даже с небольшим опережением", – заключил глава города.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы уточняется, что новая Рублево-Архангельская ветка длиной 27,6 километра с 12 станциями пройдет от ММДЦ "Москва-Сити" до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск – с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Сейчас в работах задействованы сразу шесть проходческих щитов. В 2026 году планируется открыть первый участок от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева".

Ожидается, что в первые годы эксплуатации Рублево-Архангельской линией будут пользоваться порядка 170 тысяч пассажиров в сутки, а в перспективе – до 250 тысяч.

Ранее Собянин рассказал, что готовность станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро составляет более 75%. В настоящее время на платформе завершена архитектурная отделка. Оформление будет в стилистике первых станций метро Москвы. Основным акцентом стали два ряда колонн с подсветкой, которые образуют своды. Саму станцию планируется ввести уже в этом году.

Москвичам рассказали о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

