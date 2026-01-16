Актеру из "Убойной силы" продлен арест по делу о распространении детской порнографии

Фото: depositphotos/doomu

Смольнинский суд Санкт-Петербурга продлил до 18 февраля арест российскому актеру из "Убойной силы" Владимиру Колганову по делу о распространении детской порнографии. Об этом РИА Новости рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В конце ноября 2025 года правоохранители в Санкт-Петербурге пресекли изготовление и распространение порнографических материалов с участием двухлетних детей.

Было установлено, что не позднее 2015 года несколько злоумышленников использовали детей в возрасте 1–2 лет, создавая с их участием фото. Снимки группа лиц планировала опубликовать в даркнете и на зарубежных платформах, в том числе в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Спустя время был арестован Колганов. Ему предъявлено обвинение в изготовлении и обороте порнографических материалов, а также в использовании детей в данных целях.

По версии следствия, в 2007 году актер хранил созданный им кадр порнографического характера с участием несовершеннолетних, в том числе тех, кому не исполнилось 14 лет. Фотографию Колганов распространил на своей странице в соцсети.

Кроме того, актер вместе с другим фигурантом дела – Владимиром Кирилловым – в 2015 году создал и выложил в аккаунте порнографический материал с участием ребенка. Материалы хранились в Сети до их выявления полицией. Артист не признал свою вину.

Колганов снимался в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Первый отдел", "Зовите Ермолова!" и многих других.

